LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 23 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 21 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 21 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
    1

    El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses

  2. Cómo tener un estómago sano: estrategias para evitar los alimentos prohibidos
    2

    Cómo tener un estómago sano: estrategias para evitar los alimentos prohibidos

  3. Nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel por una poesía de “vuelo elevado”
    3

    Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”

  4. Militantes de izquierda y libertarios se pelearon durante la visita de Milei a Córdoba
    4

    Militantes de izquierda y libertarios se pelearon en la calle durante la visita de Milei a Córdoba

Cargando banners ...