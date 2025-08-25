LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 21;

El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 26 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:57.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

