LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 26 de febrero, la temperatura rondará entre 22 y 35;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 26 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 26 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 26 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:43.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. La plataforma que adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI
    1

    La plataforma adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI

  2. Cómo se idearon las remeras de apoyo a la AFA en el Nuevo Gasómetro, la postura de "Chiqui" Tapia y el efecto búmeran
    2

    Remeras pro AFA en el Nuevo Gasómetro: cómo surgió y qué dijo Claudio “Chiqui” Tapia sobre la iniciativa

  3. Estos son los gremios que se adhieren a la movilización
    3

    Paro del viernes 27 de febrero: estos son los gremios que se adhieren a la movilización convocada

  4. Malena Maidana, la joven de 26 años que fue asesinada a puñaladas en Ezeiza
    4

    Quién era Malena Maidana, la joven de 26 años que fue asesinada a puñaladas en Ezeiza