LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de diciembre, la temperatura rondará entre 24 y 36;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 27 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 27 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 27 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 19:59.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 36 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Estas son las localidades más buscadas para mudarse cerca de CABA y los precios de las propiedades
    1

    Los municipios más buscados para mudarse cerca de CABA

  2. Tras el regreso de Pity Álvarez a los escenarios, denunciaron a Agustín Calleri y a una productora
    2

    Tras el regreso de Pity Álvarez a los escenarios, denunciaron a Agustín Calleri y a una productora

  3. "Comienza la reescritura de la historia"
    3

    J. K. Rowling responde a las acusaciones de transfobia: “Los apóstatas de género han sido objeto de persecución”

  4. Procesaron al juez acusado de armar negocios con el cepo al dólar
    4

    Procesaron al juez acusado de armar negocios con el cepo al dólar

Cargando banners ...