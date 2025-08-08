LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 9 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 20;

El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 9 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 9 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:50.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

