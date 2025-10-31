LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 1 de noviembre, la temperatura rondará entre 9 y 22;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 1 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:08 y se pone a las 20:20.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

