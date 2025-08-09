LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 10 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 13;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 10 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 10 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:38 y se pone a las 18:34.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

