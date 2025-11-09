LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 10 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 10 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 20:33.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar
    1

    Movimientos en la causa del fentanilo: la política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar

  2. Un motociclista murió tras ser atropellado por un camionero, que lo tiró de la moto luego de una discusión
    2

    Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión

  3. El divertido video de Colapinto en el desfile vintage de pilotos en el Gran Premio de Brasil
    3

    El divertido video de Franco Colapinto en el desfile vintage de pilotos en el Gran Premio de Brasil

  4. El crimen de Strzyzowski: la esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias
    4

    La esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias y fue trasladada a una celda individual

Cargando banners ...