LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de marzo, la temperatura rondará entre 9 y 19; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 12 de marzo
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:20 y se pone a las 19:59.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La guerra entra en una fase de desgaste: qué tiene que pasar para que uno de los dos bandos cante victoria
    1

    La guerra entre EE.UU., Israel e Irán se reduce a una pregunta: quién puede resistir más el costo del conflicto

  2. La inesperada respuesta de Guillermo Francella tras los rumores de romance con Elba Marcovecchio
    2

    La inesperada respuesta de Guillermo Francella, tras los rumores de romance con Elba Marcovecchio

  3. Imágenes satelitales muestran el alcance de los ataques iraníes contra bases de EE.UU. en Medio Oriente
    3

    Imágenes satelitales revelan que Irán destruyó sistemas de defensa y comunicación de EE.UU.

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar oficial y el blue este miércoles 11 de marzo?
    4

    A cuánto cotizó el dólar oficial y el dólar blue este miércoles 11 de marzo