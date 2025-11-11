LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 21;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 12 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:53 y se pone a las 20:36.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

