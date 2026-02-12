LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de febrero, la temperatura rondará entre 9 y 22;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 13 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 13 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:41 y se pone a las 20:46.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

