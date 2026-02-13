Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de febrero, la temperatura rondará entre 15 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 14 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:43 y se pone a las 20:45.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Un fondo inversor liderado por José Luis Manzano adquirió El Universo, uno de los diarios más importantes de Ecuador
- 2
Deepak Chopra en el ojo de la tormenta: abordaron al gurú en un aeropuerto, “No hubo ninguna mala conducta. Cero”, dijo
- 3
Julio Bocca mostró su apoyo al bailarín que recibió comentarios homofóbicos en el programa de Beto Casella
- 4
Colapinto dio 144 vueltas e hizo el octavo mejor tiempo en los tests de Bahréin de Fórmula 1