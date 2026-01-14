Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 15 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:59 y se pone a las 21:19.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
