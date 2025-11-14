LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 15 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 15 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:49 y se pone a las 20:41.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Los denunciantes del “safari humano” en Sarajevo revelan nuevos detalles espeluznantes
    1

    Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”

  2. Los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
    2

    “¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial

  3. Se reactiva una megacausa de corrupción con más de 200 personas imputadas
    3

    Se reactiva una megacausa de corrupción con más de 200 personas imputadas

  4. La primera vuelta en Chile, una gran primaria de la derecha entre tres candidatos de apellido alemán
    4

    Elecciones en Chile: la primera vuelta, convertida una “gran primaria de la derecha” entre tres candidatos de apellido alemán

Cargando banners ...