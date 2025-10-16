LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 20;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 16 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:58.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

