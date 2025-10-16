Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:58.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
