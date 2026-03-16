Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de marzo, la temperatura rondará entre 11 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 17 de marzo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 19:50.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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