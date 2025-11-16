Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 17 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 79 y 87 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:47 y se pone a las 20:44.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 70 y 78 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 60 y 69 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..