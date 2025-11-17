LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 19;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 18 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:46 y se pone a las 20:45.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

