LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 19 de enero.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 19 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 19 de enero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 21:17.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Cómo será tu semana del 18 al 24 de enero 2026
    1

    Horóscopo: cómo será tu semana del 18 al 24 de enero 2026

  2. Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
    2

    Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad

  3. Al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control
    3

    Chile: al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control

  4. Rige una alerta naranja y amarilla por tormentas y baja la temperatura en el AMBA
    4

    Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este domingo 18 de enero: las provincias afectadas

Cargando banners ...