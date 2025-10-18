LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 19 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 19 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 20:02.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en octubre 2025

  2. Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata
    2

    Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata

  3. Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz
    3

    Un hombre murió al caer 40 metros desde un mirador en Santa Cruz

  4. Los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso
    4

    Elecciones legislativas: los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso

Cargando banners ...