Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 12;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 20 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:22 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

