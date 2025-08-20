LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 11;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 21 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:20 y se pone a las 18:47.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

