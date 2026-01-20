LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 21;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 21 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 21 de enero el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 21:15.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

