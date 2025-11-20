LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 21 de noviembre, la temperatura rondará entre 12 y 19;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 21 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:43 y se pone a las 20:49.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

