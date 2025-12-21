LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 22 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 22 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 22 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:36 y se pone a las 21:21.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para la AGN pese a la bronca de los aliados
    1

    Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para desembarcar en la AGN pese a la bronca de los aliados

  2. Un ataque armado en un bar dejó nueve muertos en las afueras de Johannesburgo
    2

    Un ataque armado en un bar dejó nueve muertos en las afueras de Johannesburgo

  3. Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta mañana, tras la operación por una apendicitis
    3

    Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta recién mañana, tras la operación por una apendicitis

  4. Milei y Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina
    4

    Javier Milei y Luis Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina

Cargando banners ...