Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 25 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:38 y se pone a las 21:22.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Mar del Plata: un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a dos delincuentes
- 2
Jubilaciones de privilegio: once beneficiarios cobraron en noviembre el equivalente a 375 haberes mínimos con bono
- 3
Descubrieron cuál era la edad real de la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito y se quedaron sin palabras
- 4
Las razones que podrían explicar por qué se inundó y colapsó ayer la Panamericana