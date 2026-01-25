Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 20;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 26 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:14 y se pone a las 21:10.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
