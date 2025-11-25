LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de noviembre, la temperatura rondará entre 18 y 35;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 26 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 26 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:39 y se pone a las 20:56.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
