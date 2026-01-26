Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 27 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:16 y se pone a las 21:09.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Avance sobre Madrid: con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur
- 2
Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación
- 3
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
- 4
Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana