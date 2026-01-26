LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 27 de enero.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 27 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 27 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 21:09.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur
    1

    Avance sobre Madrid: con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur

  2. Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación
    2

    Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación

  3. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
    3

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

  4. Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana
    4

    Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana