Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:33.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
