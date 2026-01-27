Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 28 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 21;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 28 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:17 y se pone a las 21:08.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Alcaraz ganó y dio el ejemplo: el gesto del que todos hablan en el Australian Open
- 2
Santiago Caputo apuntó contra los medios por el avión militar de Estados Unidos: “Zurdos y oligofrénicos”
- 3
El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y el Banco Central volvió a comprar reservas
- 4
Noche de terror en San Isidro: un robo, torturas y una pesadilla para un matrimonio, víctima de Los Malditos