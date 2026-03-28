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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 29 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 29; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 29 de marzo
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 29 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 29 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 13 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 19:27.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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