LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 4 de enero.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 4 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 4 de enero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:46 y se pone a las 21:23.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El comunicado del hijo de Maduro tras la captura de su padre
    1

    El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

  2. El tajante posteo de Cathy Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Maduro
    2

    El tajante posteo de Catherine Fulop luego de que EE.UU. atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro

  3. El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Maduro
    3

    El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

  4. Claves para entender el ataque de EE.UU. y las denuncias contra Maduro
    4

    Las claves del ataque militar: qué pasó en Venezuela y qué se sabe de Maduro hasta ahora

Cargando banners ...