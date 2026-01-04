LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 25;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 5 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 5 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:47 y se pone a las 21:23.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

