Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 25;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 5 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:47 y se pone a las 21:23.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..