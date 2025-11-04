LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 5 de noviembre, la temperatura rondará entre 9 y 13;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 5 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 5 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:26.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso
    1

    El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso

  2. Bloquean el acceso a Roblox en escuelas porteñas por prevención de riesgos online: las razones
    2

    Contundente decisión: bloquean el acceso a Roblox en escuelas porteñas por prevención de riesgos online

  3. Desembarcó en Palermo el restaurante que es furor en zona norte y abre las 24 horas
    3

    Desembarcó en Palermo el restaurante que es furor en zona norte y abre las 24 horas

  4. Las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski
    4

    “Almas asesinadas”: las macabras búsquedas de César Sena en Google antes y después del crimen de Cecilia Strzyzowski

Cargando banners ...