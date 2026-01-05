LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 20;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 6 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 6 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:48 y se pone a las 21:23.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

