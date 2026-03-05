LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 20; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 6 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:12 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

