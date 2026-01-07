Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 8 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 27;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 8 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:50 y se pone a las 21:22.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
