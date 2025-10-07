LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 18;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 8 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 8 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 60 y 69 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:49 y se pone a las 19:47.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

