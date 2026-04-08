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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de abril, la temperatura rondará entre 9 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 9 de abril
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 9 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 9 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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