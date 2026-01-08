LA NACION

Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 9 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 9 de enero.
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 9 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 9 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:51 y se pone a las 21:22.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela
    1

    Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela

  2. Darín: la "tarjeta roja" que le sacó su mujer, el recuerdo de su hermana Alejandra y el viaje a Barcelona a la espera del nieto
    2

    Ricardo Darín: del “sube y baja emocional” y su futuro como abuelo a por qué Florencia Bas le sacó “tarjeta roja”

  3. Choque entre dos colectivos: hay al menos 18 heridos y tres están en grave estado
    3

    Choque entre dos colectivos: hay al menos 18 heridos y tres están en grave estado

  4. Vuelve un recordado auto a la Argentina que ya se puede reservar por $500.000
    4

    Vuelve un recordado auto a la Argentina que ya se puede reservar por $500.000

Cargando banners ...