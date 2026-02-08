Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 9 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 20:52.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
TV y streaming del domingo: Vélez vs. Boca, partidazos en Europa, el Super Bowl y la qualy del Argentina Open
- 2
El salvaje “mataleón” de Mario Bautista sobre Vinicius Oliveira que enardeció a los fanáticos en UFC Vegas 113
- 3
Ordenan el decomiso de los bienes del exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de cárcel por corrupción
- 4
La curiosa medida de Francia para revertir la caída de la natalidad, el fenómeno que también afecta a la Argentina