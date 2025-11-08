Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 20:32.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..