Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 12;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 9 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 9 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:10.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

