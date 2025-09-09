LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 20;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 10 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:04.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

