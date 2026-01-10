LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 11 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 11 de enero.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 11 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 11 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 21:00.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo podrá volver
    1

    Tras la euforia por la caída de Maduro, la diáspora venezolana ahora se plantea cuándo habrá condiciones para volver

  2. Tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica
    2

    “Me autoexilié”: tiene 35 años y es el único habitante de un mítico observatorio abandonado en medio de la estepa patagónica

  3. Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada
    3

    Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada

  4. El club había desaparecido y hace cinco años un hombre, borracho, lo compró: hoy eliminó al campeón de la FA Cup
    4

    Macclesfield FC, el club de la sexta división inglesa que eliminó a Crystal Palace de la FA Cup e hizo historia

Cargando banners ...