LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de febrero, la temperatura rondará entre 11 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 11 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 11 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 11 de febrero el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 20:33.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Qué muestran los archivos de Epstein que involucran a políticos, magnates y miembros de la realeza
    1

    Caso Epstein: en detalle, los registros que involucran a políticos, magnates y miembros de la realeza

  2. Diseñó el logo en una servilleta, la ropa la usaron los príncipes de Inglaterra y tiene locales en todo el mundo
    2

    La Martina, una marca nacida a caballo entre la Argentina y el mundo

  3. Una lancha perdió el control en uno de los canales de Venecia, chocó contra dos góndolas y golpeó un edificio
    3

    Venecia: una lancha perdió el control, chocó contra dos góndolas y golpeó un edificio

  4. ¿Hay colectivos mañana, miércoles 11 de febrero?
    4

    Paro de transporte: ¿hay colectivos mañana, miércoles 11 de febrero?