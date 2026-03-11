Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:12 y se pone a las 19:47.
Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
