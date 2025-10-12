Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 13 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:40.
Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
