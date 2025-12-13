LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 22;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 14 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 14 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:36 y se pone a las 20:54.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

